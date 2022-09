Szczecinianka w Top Model. Martyna Kaczmarek pojawiła się jako modelka plus size! [ZDJĘCIA]

- Część dotykanych problemów dotyczy również mnie, jako kobiety żyjącej w społeczeństwie, w którym nadal mamy wiele do przepracowania. Mimo wszystko dokładam wszelkich sił, żeby treści, które zamieszczam, były jak najbardziej inkluzywne i zawierały różne punkty widzenia. Mimo że wszystkie jesteśmy kobietami, to nasze punkty widzenia różnią się. - mówiła w naszej ostatniej rozmowie.

Zapytaliśmy wtedy o ciałopoztytwność. O problemy, które są częścią codzienności – cellulit, rozstępy, blizny. Czy spotkała się z hejtem? Odpowiedziała, że tak. Uważa, że to jednak nie dlatego, że propaguje ciałopozytywność, co przez wielu uznawane jest za promowanie otyłości. Mówi, że w Internecie krytykowana jest za to, jaka jest.