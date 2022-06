Szczecinianin zagrał w Peaky Blinders. Co na co dzień robi Aleks Mackiewicz

Kim jest Aleks Mackiewicz?

W Szczecinie już od najmłodszych lat interesował się sztuką i sportem. Grał w koszykówkę w Szczecińskim Klubie Amatorskim. Po ukończeniu szkoły, przez pewien czas można go było oglądać w Teatrze Polskim w Szczecinie. W 2007 roku wyjechał do Irlandii, gdzie przez 5 lat pracował w restauracji. W Wielkiej Brytanii poznał człowieka, który współpracował z BBC. Jak wspomina aktor, pewnego dnia zadzwonił do niego znajomy, który zaproponował Aleksowi rolę w kultowym serialu Netflixa. Można go zobaczyć w scenie, gdzie wraz z głównym bohaterem, Tommy'm Shelby'm kradnie alkohol oraz pieczywo.

Aleksa Mackiewicza (właściwie Aleksandra), można podziwiać także w filmie "Gierek" oraz "Krime Story. Love Story".