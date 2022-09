Szczecinianin w reality show "Ślub od pierwszego wejrzenia" [ZDJĘCIA]

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - na czym to polega?

To już 8 sezon słynnego eksperymentu w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych. Single poszukujący stałego uczucia, jakim jest miłość, tłumnie zgłaszają się do "ŚoPW". Oddają oni swoje życie w ręce specjalistów: psychologów, seksuologów oraz socjologów. To oni dobierają singlom odpowiednie pary. Sprawdzają zainteresowania, energie, wygląd oraz chęć do dalekiej przeprowadzki. Spośród wszystkich zgłoszonych uczestników eksperci, wybierają 6 osób, które łączą w pary.

Eksperyment rozpoczyna się... od ślubu! Przez 30 dni pary poznają się, swoje cechy charakteru, nawyki domowe itp. Po miesiącu każda z par decyduje, czy zostaje w małżeństwie, a może jednak biorą rozwód.