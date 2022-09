Szczecinianin w Hotel Paradise: Igor Kiełbowski zawalczy o miłość i pieniądze [ZDJĘCIA]

Kim jest Igor?

To absolwent Informatyki i Robotyki. Jest fizjoterapeutą i trenerem. Prowadzi własne studio treningowe. Pasję do sportu odkrył, gdy schudł dzięki ćwiczeniom 50 kilogramów. Walcząc z nadwagą, wymarzył sobie kurs trenera personalnego. Pieniądze na spełnienie marzeń dostał od dziadka, bo tylko on w niego uwierzył.