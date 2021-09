Szczecinianie nie śpieszą się z udziałem w Narodowym Spisie Powszechnym. Zostało niewiele czasu!

W Szczecinie liczba spisanych mieszkań przekroczyła 60%. To oznacza, że niespełna połowa mieszkańców musi jeszcze zrealizować obowiązek udziału w spisie. Jest to jeden z najniższych wyników w całym województwie, gdzie czołowe gminy dokonały już spisu na poziomie przekraczającym 90%. Odsetek spisanych mieszkań w województwie zachodniopomorskim kształtuje się na poziomie ponad 68% i jest to 12 pozycja w skali całego kraju.

Takie liczby podaje Urząd Statystyczny w Szczecinie, a my pytamy jakie mogą być przyczyny tak niskich wartości przy zbliżającym się końcu akcji?