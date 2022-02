Szczecinianie na planie amerykańskiego filmu kręconego w naszym mieście. Zobaczcie zdjęcia!

Kilka dni temu w Szczecinie realizowane były zdjęcia do amerykańskiego filmu „No Second Chance: Final diagnosis”. Plan zdjęciowy ulokowany był na terenie portu, a Szczecin miał „wcielić się” w rolę Odessy. Na planie pracowało wielu szczecinian. To między innymi Dominik Czech, który był operatorem kamery. Jak mówi, zadanie nie było łatwe, ponieważ sceny kręcone w naszym mieście były wymagające.

- Oczywiście nie mogę zdradzać fabuły, ale aura nam nie sprzyjała – mówi szczecinian. – Padał deszcz, jednak znakomicie wpisał się w nastrój i podkręciła dramaturgię tej scen. Naszą pracę oceniam dobrze, to finałowe sceny w filmie, które zapewnią widzowi sporo emocji – komentuje.

W podobnym tonie wypowiada się inny mieszkaniec naszego miasta, Łukasz Nyks, pełniący rolę reżysera zdjęć.