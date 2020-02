Szczecinianie będą sadzić drzewa dla swoich dzieci

Dzień otwarty w szkole muzycznej. Co znalazło się w programie?

Drzwi do zabytkowej Willi Grawitza w Szczecinie zostaną w środę otwarte dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć naukę w szkole muzycznej. To ostatnia szansa, by dobrze poznać nie tylko budynek, ale również nauczycieli i wziąć udział w zajęciach.