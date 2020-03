Szczecin. Walczyli o uspokojenie ruchu w miejscu, gdzie w środę zginęła kobieta

- Półtora roku temu staraliśmy się jako wspólnota (ul. Akwarelowa 3-5-7 łącz. się z ulicą Kolorowych Domów) o zainstalowanie progów zwalniających na ul. Kolorowych Domów ze względu na nadmierne prędkości rozwijane przez kierowców. Szczególnie, że droga ta jest codziennie wykorzystywana przez nasze dzieci w drodze do szkoły podstawowej nr 74 - pisze w liście do naszej redakcji pan Adam.

- W kwestii wprowadzenia progów zwalniających zawiadamiam, że decyzja o montażu progu zwalniającego wymaga każdorazowo wzięcia pod uwagę wszelkich skutków takiego działania. Do takowych można zaliczyć m.in. zwiększenie hałasu i wywołanych drgań w okolicy, ponadnormatywna emisja spalin pojazdów, które przekraczają próg i tuż po jego przekroczeniu, zagrożenie dla rowerzystów, którzy przekraczają próg oraz innych kierujących pojazdami jednośladowymi, konieczność zwalania pojazdów uprzywilejowanych tj. pogotowia, straży pożarnej, policji podczas wykonywania interwencji, negatywne oddziaływanie na konstrukcję drogi oraz na urządzenia znajdujące się w drodze (sieci wodociągowe i kanalizacyjne, sieci gazowe), utrudnienia związane z prawidłowym odśnieżaniem jezdni i częste uszkodzenia progów przy odśnieżaniu. Dodatkowo nadmieniam, że mikrodrgania spowodowane przez najeżdżające pojazdy na progi spowalniające znacznie przyczyniają się do naruszenia konstrukcji budynków - wylicza dyrektor Adamczyk.

Rzeczywiście w wielu przypadkach jest tak, że kierowcy zwalniają bezpośrednio przed progiem i zaraz po jego pokonaniu znacznie przyspieszają. Mieszkańcy ul. Kolorowych Domów ponadto nie uzyskali pozytywnej opinii i realizacji swojego pomysłu, ponieważ według obowiązujących przepisów progi zwalniające mogą być umieszczane bliżej niż 40 metrów od skrzyżowania ulic lub dróg.

- Ze względu na fakt, że jest to droga dzieci do szkoły zaznaczyć należy, że dobrą skutecznością charakteryzują się rozwiązania kompleksowe, obejmujące na przykład działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym, propagandowym i prewencyjnym. Zarządzający ruchem zachęca do przeprowadzania zajęć edukacyjnych z uczniami przy udziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji bądź Straży Miejskiej bądź też oddelegowanie osoby zajmującej się pomocą przy przeprowadzaniu dzieci przez przejście dla pieszych - proponował Paweł Adamczyk z WGKiOŚ.

Tymczasem na oznakowanym przejściu dla pieszych na ulicy Kolorowych Domów zginęła starsza kobieta, która została potrącona przez samochód.