Szczecin w czasie epidemii. Spacerujących dużo mniej, ale nie wszędzie pustki

Spacerujące osoby można było spotkać m.in. na Jasnych Błoniach czy Wałach Chrobrego. Inni wybrali się do Lasu Arkońskiego. Czy to lekceważenie rygoru sanitarnego?

Przypominamy, że na terenie całego kraju został ogłoszony stan epidemii. Wdrożono też ograniczenia w przemieszczaniu się Zakaz wychodzenia z domu nie dotyczy: przemieszczania się na rzecz wykonywania pracy zawodowej, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wyjścia do apteki, wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, spacerów z psem, sprawowania lub uczestniczenie w sprawowaniu kultu religijnego. Liczbę osób uczestniczących we mszach świętych ograniczono do 5 osób, nie licząc kapłanów.