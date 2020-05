Szczecin w czasach koronawirusa. Niezwykłe zdjęcia uliczne!

Pomysł był całkowicie niezależny. Idea rozwijała się w czasie obserwacji życia na mieście podczas moich spacerów i jazdy samochodem, fascynuje mnie fakt tego jak drastycznie nasze życie może ulec zmianie z tak nieoczekiwanych powodów. Dodatkowo wcześniej trafiłem na interesujące zdjęcia z archiwum państwowego w Szczecinie, pokazujące życie mieszkańców z dawnych lat. One, jak myślę, były główną inspiracją do stworzenia kolażu. Chciałem uwiecznić rzeczywistość naszego miasta w tak wyjątkowym czasie jak pandemia. Wierzę, że gdy koronawirus odejdzie, będziemy mogli spojrzeć na fotografie ponownie traktując je jako historie. Taka perspektywa będzie mogła skłonić odbiorcę do podwójnej refleksji i mówiąc żartobliwie będzie można trochę powspominać :).

Oprócz widocznych zdjęć, mam jeszcze całą masę innych kadrów, które udało mi się zdobyć. Z chęcią przeprowadziłbym wystawę fotograficzną, gdzie mógłbym podzielić się całością. Pracuję nad tym, jeżeli znajdzie się ktoś chętny do pomocy to zapraszam:).

Fotografia to pasja czy coś, z czym wiąże Pan życie zawodowe?

Fotografią zajmuję się już od około 3 lat, mimo że nie czuję się absolutnym profesjonalistą w tej dziedzinie, to zawsze traktowałem ją jako swoistą formę ekspresji, a także narzędzie do obserwacji świata zewnętrznego i formę rozrywki, która przy okazji zapewnia nowe ciekawe znajomości i interesujące doświadczenia. Póki co, nie wyobrażam sobie porzucenia tej aktywności. Bliżej mi do nastawienia wobec ciągłego rozwoju i praktyki, co może kiedyś przyczyni się do powstania większej kariery zawodowej. Czas pokaże:).

