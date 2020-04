Szczecin. Szpital nadal zapewnia ciągłą opiekę onkologiczną

Jednocześnie ta szczecińska placówka zapewnia, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, szpital nadal zapewnia ciągłą opiekę onkologiczną. Dotyczy to przede wszystkim osób objętych tzw. Kartą DILO , czyli kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego. Pacjenci, u których lekarze podejrzewają lub stwierdzą nowotwór złośliwy oraz chorzy w trakcie kuracji mogą liczyć na to, że ustalone terminy zostaną utrzymane i będą oni przyjęci.

Z kraju docierają informacje na temat zamykania jednostek leczących chorych na nowotwory. Taka sytuacja miała miejsce we Wrocławiu, po tym jak jedna z pielęgniarek została zakażona koronawirusem. Pacjentów i personel objęto kwarantanną, oddział i towarzyszącą mu przychodnię zamknięto. W związku z ryzykiem podobnego scenariusza Zachodniopomorskie Centrum Onkologii już jakiś czas temu wprowadziło pewne ograniczenia.

Zrezygnować z wizyty w szpitalu powinny osoby, które są w wieloletniej kontroli u onkologa i mogą sprawdzić stan swojego zdrowia po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do możliwości przyjścia do Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, placówka prosi o kontakt:

Z lekarzem prowadzącym w przypadku leczenia (oddział chirurgii: 91 4251 550, oddział kliniczny radioterapii: 91 4251 450, oddział onkologii klinicznej 91 4251).

Z koordynatorem ds. pakietu onkologicznego w przypadku ustalania ścieżki leczenia lub trwającej diagnostyki: 516 655 440, 509 422 205.

Z rejestracją w przypadku podejrzenia u siebie choroby nowotworowej: 91 4251 595, - 596, - 505.