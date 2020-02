Szczecin Music Fest 2020. Postmodern Jukebox kolejną gwiazdą SMF 2020 w Szczecinie!

Setki wyprzedanych koncertów umocniły ich pozycję i są obecnie jedną z największych atrakcji koncertowych na świecie. Przy wszystkich komercyjnych sukcesach Postmodern Jukebox to synonim znakomitej klasy i stylu.

Kolektyw założył w 2009 roku pianista i kompozytor Scott Bradlee. Pomysł miał prosty – utworom muzyki popularnej nadać nowe oblicze - swingowe, jazzowe, bluesowe... Jednym słowem vintage.

Scott Bradlee zakochał się w jazzie w wieku 12 lat, kiedy to po raz pierwszy usłyszał utwór Rhapsody in Blue George’a Gershwina, a swój pierwszy koncert zagrał w szkolnej stołówce. Po skończeniu uniwersytetu w Hartford na kierunku Jazz przeprowadził się do Nowego Jorku. W 2009 roku rozpoczął swoją przygodę z nagrywaniem klipów, które później umieszczał na You Tube. Stwierdził, że to jest dobry sposób na dotarcie do odbiorców jego eksperymentalnej twórczości. I miał rację.