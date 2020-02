Szczecin Music Fest 2020. Kto wystąpi na SMF 2020? Znamy pierwsze nazwiska gwiazd!

Na fortepianie mistrz z Kuby, wykształcony klasycznie w konserwatorium w Havanie, Alfredo Rodriguez , który w ciągu ostatniej dekady wyrósł z młodego kubańskiego muzyka na artystę uznanego na całym świecie co potwierdza nominacja do nagrody Grammy.

12 maja zagrają dwie muzyczne legendy na jednym koncercie. Amadou & Mariam to duet, który powstał w Bamako, stolicy Mali w połowie lat 80. ubiegłego wieku, a wiec ich historia liczy ponad 35 lat. Mariam Doumbia i Amadou Bagayoko to wyjątkowa muzyczna para. Poznali się w ośrodku dla niewidomych i połączyło ich uczucie i muzyka. Ślub wzięli w 1980 roku.

Drugim zespołem koncertu będzie The Blind Boys of Alabama z USA. Wśród światowych osiągnięć grupy Blind Boys of Alabama należy podkreślić zaszczytny wpis do Gospel Music Hall of Fame, czy zdobycie aż pięciu nagród Grammy.