Szczecin Music Fest 2020. Koncerty przełożone lub odwołane

Pandemia koronawirusa spowodowała, że organizatorzy festiwalu Szczecin Music Fest muszą przekładać kolejne koncerty.

Już wiadomo, że koncert Richarda Bony, który miał otworzyć tegoroczny festiwal, odbędzie się 16 listopada 2020 w szczecińskiej filharmonii.

Kolejny koncert, jaki udało się przełożyć na nowy termin to, planowany na 9 czerwca, koncert Kroke. Koncert ten odbędzie się 22 grudnia 2020 również w szczecińskiej filharmonii.

Bilety zakupione na powyższe koncerty zachowują ważność na nowe terminy.

Niestety, jeśli chodzi o zaplanowany na 12 maja koncert Amadou & Mariam with Blind Boys of Alabamaie, nie udało się go przełożyć i został odwołany. Odwołanie wiąże się ze zwrotem pieniędzy za zakupione bilety.

Zwrotu biletów należy dokonywać w miejscach zakupu w ciągu miesiąca, czyli do 21 maja 2020.

Organizatorzy proponują widzom, aby osoby, które kupiły bilety na koncert Amadou & Mariam with Blind Boys of Alabama, rozważyły zamianę biletu na voucher, który upoważnia do zakupu biletu na koncerty Richarda Bony 16 listopada oraz Kroke 22 grudnia 2020.