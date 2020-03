Szczecin. Koronawirus kontra lokalna gastronomia. "Każdy dzień funkcjonowania lokalu to czysta ruletka"

Właściciele firm musieli w tempie ekspresowym wprowadzić wiele zmian, przeszkolić pracowników i wprowadzić nowe procedury. Nie każdy się na to zdecydował.

- Ruch kompletnie zamarł i na ten moment zawiesiliśmy działalność - mówi Jakub Byliński, restauracja Kaukaz - kuchnia tradycyjna przy ulicy Krzywoustego. - Niestety, ale to efekt masowego wykupywania towarów ze sklepów i gromadzenia zapasów “na koniec świata”. Planujemy uruchomić się w przyszłym tygodniu w opcji na dowóz, czekamy jednak aż opadną emocje. Nasi pracownicy obecnie są na zaległych urlopach, część na urlopach opiekuńczych. Tym, którzy zostali z nami staramy się zlecać prace porządkowe. Jeśli mogę zwrócić się do szczecinian to apeluję - nie wpadajcie w panikę, nie pustoszcie sklepowych półek i dzwońcie do nas. Mimo wszystko starajmy się żyć normalnie.