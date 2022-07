“Szczecin do przytulania”. Po co w Szczecinie pluszowe symbole? Agata Maksymiuk

Magnolcia, Pan Paprykarz i Marinero, czyli trzy symbole Szczecina w wersji pluszowej, pojawiły się w mieście z początkiem lipca. Każdy z inną historią i każdy do zdobycia w ramach akcji “Szczecin do przytulania”. O co chodzi?