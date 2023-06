Szczecin: darmowe atrakcje i imprezy na wakacje 2023. Podpowiadamy, jak spędzić letni weekend w mieście bez wydawania pieniędzy

Szczecin za darmo. Najlepsze bezpłatne atrakcje

Zapraszamy do przewodnika po darmowych atrakcjach Szczecina. Wykorzystajcie zawarte w nim wskazówki do zorganizowania taniego weekendu w mieście w wakacje 2023.

Zabytki i trasy spacerowe w Szczecinie

Stare Miasto w Szczecinie. Z Wałów Chrobrego pomaszerować można prosto na Stare Miasto, ciągnące się od Parku Żeromskiego aż za Most Długi. Głównymi atrakcjami są tu:

Rynek Staromiejski z Ratuszem,

Zamek Książąt Pomorskich,

bazylika archikatedralna św. Jakuba (bazylikę, podobnie jak inne kościoły miejskie, można zwiedzać za darmo także od wewnątrz),

Brama Królewska przy placu Hołdu Pruskiego,

Baszta Panieńska (zwana też Basztą Siedmiu Płaszczy)

Most zwodzony nad Regalicą, zwany Mostem Wrocławskim. To jedyny w Polsce nadal czynny zwodzony most kolejowy. Zwodzone przęsło ma ponad 17 m długości, waży 163 tony, a mimo to działa bez zarzutu, choć mechanizm podnoszący jest w użytku od 1936 r.