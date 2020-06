Sylwia Majdan, projektantka mody ze Szczecina otworzyła cykl wykładów Fash’n’Act MasterClass

Cykl wykładów Fash’n’Act MasterClass to nowa inicjatywa stowarzyszenia Interact Szczecin International zajmującego się modą. W planie jest publikacja pięciu odcinków na platformie You Tube, w których osoby związane ze światem mody zdradzają kulisy swojej pracy i zainspirują innych do działania. Premierowe wideo trafiło już do sieci. Jego bohaterką jest Sylwia Majdan.

- Najważniejsze to być sobą - przekonuje na wstępie nagrania projektantka. - Oczywiście patrzę co robią inni. Oglądam, uczę się… bo ja cały czas się uczę, mimo tego, że jestem tyle lat na rynku. Nie jestem zamknięta. Nie pozjadałam wszystkich rozumów i nie wiem wszystkiego najlepiej. Mam świadomość, że moja marka to ja. Każdemu młodemu projektantowi życzę z całego serca żeby pozostał sobą.