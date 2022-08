Sygnalizacja świetlna na placu Rodła w Szczecinie. Mieszkańcy chodzą tam "na pamięć". - Dojdzie do tragedii

Sygnalizacja na placu Rodła w Szczecinie niejasna dla przechodniów?

Kiedy piesi dostają zielone światło do przejścia przez obie jezdnie, to na znajdującym się pomiędzy nimi torowisku, sygnalizator wskazuje światło czerwone. Kiedy światło na torowisku daje pieszym sygnał do przejścia, to przy jezdni najczęściej znów muszą chwilę odczekać.