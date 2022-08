Światowy Dzień Kota. Zwierzaki czytelników zachwycają [ZDJĘCIA]

Światowy Dzień Kota

W ciągu roku jest kilka dni, w które obchodzi się to święto. Międzynarodowy Dzień Kota obchodzi się 17 lutego. Oprócz tego poszczególne kraje mają swoje osobne daty na świętowanie, np. Japonia 22 lutego. Co ciekawe, świętujemy także Światowy Dzień Kota i to on właśnie wypadł 8 sierpnia.

Warto pamiętać, że z kotkami warto świętować cały rok! Wiele osób zaznacza, że to są najlepsi przyjaciele człowieka. Dlatego też poprosiliśmy czytelników gs24.pl o pochwalenie się fotografiami ich uroczych kotów. Zwierzaki uwieczniono w przeróżnych pozycjach!