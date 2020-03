Studenci Akademii Morskiej i PUM w Szczecinie z pomocą dla potrzebujących

Koło Ligi Morskiej i Rzecznej przy Akademii Morskiej w Szczecinie organizuje Studencką Pomoc Dla Seniora.

Koło zachęca do korzystania z pomocy:

"W odpowiedzi na rosnące niebezpieczeństwo i międzyspołeczną solidarność wychodzimy dla Was z inicjatywą pomocy, ponieważ zależy nam na waszym zdrowiu i bezpieczeństwie. Jeżeli czujecie się w potrzebie, chętnie zrobimy Wam zakupy w sklepie lub kupimy niezbędne leki. Telefon do nas możecie wykonać o każdej porze dnia a my możliwie szybko postaramy się Wam pomóc".