Strefa Zamieszkania Stare Miasto jest najdroższa w mieście. To legalne? Ekspert chce uchylenia uchwały

Gdyby okazało się, że Marek Browiński ma rację, byłaby to podstawa do zakwestionowania działania strefy w tej części Szczecina.

Chodzi o ulice Łaziebną, Mariacką, część Tkackiej, Staromłyńskiej, Końskiego Kieratu, Staromiejskiej. Dwa lata temu zostały włączone do Strefy Zamieszkania Stare Miasto. Godzina parkowania kosztuje tu od 6 do 10 zł i jest to najdroższa strefa płatnego postoju w Szczecinie.

Zanim ulice zostały włączone do strefy parkowania radni zdecydowali o pozbawieniu ich kategorii dróg gminnych i zaliczenie ich do kategorii dróg wewnętrznych (według urzędników tylko jako wewnętrzne mogą funkcjonować w tego rodzaju strefie płatnego parkowania-red.). I tą zamianę kwestionuje Browiński. Powołuje się na wyroki sądów administracyjnych w Olsztynie oraz Krakowie w podobnych sprawach.

Przekonuje, że radni nie mogli po prostu uznać ulic za wewnętrzne, bo jest to możliwe, tylko, gdyby wyłączyli je z użytkowania. A przecież ulice nadal są użytkowane, bo jeżdżą po nich samochody.