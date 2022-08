Stadion Pogoni Szczecin zyska nową nazwę. Zadba o to specjalnie wybrane konsorcjum firm

Konsorcjum dwóch firm z Warszawy i Gdańska wygrało ogłoszony przez miasto przetarg, w którym wpłynęły dwie oferty na pomoc i doradztwo w znalezieniu sponsora tytularnego dla nowego stadionu miejskiego. Firmy Komunikacja Plus Sp. z o.o. Sp. k. i Sport Innovation Kamil Kukułka złożyły najkorzystniejszą ofertę i to one będą odpowiedzialne za wykonanie czteroetapowego zadania, które ma przynieść miastu korzyści w postaci sprzedaży prawa do nazwy stadionu. Za swoją pracę otrzymają wynagrodzenie wysokości 55 tysięcy złotych plus 3,4% od podpisanej umowy sponsoringowej.