Stadion Pogoni Szczecin gotowy! Można grać przy pełnej publiczności

27 sierpnia godzina 17.30. Ten dzień mogliby zapamiętać wszyscy kibice szczecińskiego klubu. To wówczas Portowcy mogliby zagrać na swoim nowym obiekcie, przy pełnych trybunach. Bo nie ma wątpliwości, że gdyby tylko była taka możliwość obiekt zapełniłby się do ostatniego krzesełka.

Spekulacji co do daty otwarcia obiektu jest wciąż sporo. Niektóre zakładają, że to inspekcja budowlana opóźnia zgodę na pełne otwarcie stadionu. Z naszych informacji wynika, że to nie jest prawda.

- W tej chwili odbieram stadion Pogoni, to bardzo ładny obiekt - powiedział nam Andrzej Loch powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. - Dostarczono nam wszystkie niezbędne dokumenty i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zakończą się procedury odbiorowe i już w sierpniu mecze będą mogły odbywać się przy pełnych trybunach.

Loch dodał, że najważniejsza była opinia straży pożarnej. To od niej zależało bardzo wiele.