Stadion Pogoni Szczecin coraz bliżej ukończenia. Ukończono trybuny i praca trwa. Kiedy będzie gotowy? [ZDJĘCIA] 22.12.2021

To było główne założenie na końcówkę 2021 roku. Już w styczniu - gdy władze miasta wizytowały budowę inżynierowie zapewniali, że dokonają wszelkich starań, by do końca roku wszystkie trybuny były gotowe. I to się udało tuż przed spotkaniem z Wartą Poznań.

Trybuna północna (stara niska) gotowa była już w październiku, a w ostatnich tygodniach budowano ostatni sektor, który połączył północną ze wschodnia, która ukończona została już latem. Trybuny są więc teraz w docelowym kształcie, ale masa pracy jeszcze przed robotnikami.

Teraz najważniejsza jest instalacja zadaszenia gotowych trybun. Prace postępuję i na północnej większość blachy jest już zainstalowana. Wkrótce trudniejszy etap - czyli zadaszanie dwóch łuków.