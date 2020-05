Stadion Pogoni przed meczem z Zagłębiem - teraz i rok temu. Co się zmieniło? Sprawdzamy postęp prac

10 marca 2019 Pogoń podejmowała Zagłębie Lubin. Przegrała 0:3 (15 319 widzów na trybunach), ale ważniejsze było to, że był to ostatni mecz Portowców na starym stadionie. Zaraz po spotkaniu obiekt został przejęty (w dużej części) przez ekipy budowlane. Inwestycja warta ok. 380 mln ruszyła. Minął już rok od pierwszych prac, a skala zmian jest naprawdę duża.

Ich nie zobaczysz już w Ekstraklasie w tym sezonie Wideo