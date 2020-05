Stadion Pogoni: fundamenty pod wschodnią trybunę, przesunięte boisko

Za dwa tygodnie zespoły PKO Ekstraklasy powrócą do ligowych zmagań. Czekamy na mecz z Zagłębiem Lubin z utęsknieniem, a robotnicy mocno się uwijają, by drużyny miały dobre warunki do boiskowej walki.

W ostatnich dniach przesunięty został plac gry - z jednej strony boiska wycinano trawę i układano ją po drugiej stronie. To wymusiło zmianę ustawienia ławek rezerwowych czy stanowisk dla kamer. Te prace już za nami i czas, by murawa zakorzeniła się i nabrała mocy. Intensywnie pracują nad nią pracownicy Pogoni. Przesuwanie boiska spowodowane było tym, że rozpoczęły się prace nad budową trybuny wschodniej (od strony ul. Twardowskiego). Wylane są pierwsze fundamenty, a kolejne etapy działań już w najbliższych dniach. Przy okazji tych pierwszych prac - robotnicy musieli rozebrać dużą część tunelu, którym wychodzili na boisko zespoły. Jest już "wylana" nowa ścieżka i wkrótce tunel znów będzie zmontowany. Ale to pozwoli kontynuować prace przy narożniku południowo-wschodnim. Trwa też montaż oświetlenia. Na koronie stadionu - trwają prace wykończeniowe w budynku Centrum Dzieci i Młodzieży (Akademii Pogoni) podobnie jak przy boiskach. Tam w zasadzie czekamy już na ułożenie trawy. Widać też, że budowlańcy mocno wyczyścili cały teren na górze. Wkrótce powstanie tam parking i droga dojazdowa. Są plany, by nowy sezon Pogoń rozpoczęła już z nowymi trybunami (dwiema). Lot nad stadionem redakcji pogonsportnet.pl Wideo