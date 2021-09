Sprawdzamy stan prac przy przebudowie drogi Szczecin – Police. GALERIA

- Do tej pory wykonana została konstrukcja nawierzchni jezdni do warstwy wiążącej od początku zakresu opracowania od strony Polic do skrzyżowania z ul. Kościelną. Zakończone zostały też prace przy kanalizacji deszczowej, wodociągu, a także zabezpieczono i przebudowo kolidujące sieci teletechniczne oraz elektroenergetyczne - mówi Łukasz Mielnik z biura prasowego Strabag. - Prowadzone są prace związane z rozbiórką istniejącej oraz wykonaniem nowej konstrukcji na pasie prawym na odcinku 500 metrów od strony Szczecina. Zakończenie wykonywania konstrukcji na tym odcinku oraz rozpoczęcie kolejnego etapu prac (lewa strona jezdni) planowane jest na połowę września. Równocześnie prowadzone są prace brukarskie związane z ustawieniem krawężników i obrzeży oraz wykonaniem nawierzchni chodników w miejscowości Przęsocin. Na tym odcinku obowiązuje ruch wahadłowy i będzie on utrzymany do końca trwania inwestycji.

II etap inwestycji obejmuje przebudowę drogi na odcinku miejscowości Przęsocin. W ramach inwestycji przebudowana zostanie konstrukcja jezdni wraz z kanalizacją deszczową, powstaną chodniki i ścieżka rowerowa.