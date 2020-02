SPP. Parkowanie w Szczecinie po nowemu? Co się zmieni?

- Bardzo cieszy mnie, że spółka NiOL analizuje możliwość wprowadzenia tzw. Strefy Śródmiejskiej na terenie Starego Miasta. Jest to dobra strategia, którą podążają już inne miasta w Polsce i której celem jest zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Dzięki wprowadzeniu SŚ mieszkańcy Starego Miasta będą mogli łatwiej zaparkować swoje pojazdy, a dodatkowe wpływy z wyższych opłat za parkowanie przyczynią się do poprawy infrastruktury pieszej i rowerowej oraz zwiększenia zieleni miejskiej - uważa Jagoda Żyłkowska, radna Rady Osiedla Stare Miasto.

- Utworzenie strefy śródmiejskiej jest potrzebne, ale musi być to zrobione w powiązaniu ze zmianą kształtu całej strefy płatnego parkowania. Potrzebna jest kompleksowa strategia dla strefy płatnego parkowania, a nie wyłącznie dla strefy śródmiejskiej. Jak wiemy niedługo zostanie uruchomiona Szybka Kolej Metropolitalna, i to do przebiegu kolei strefa płatnego parkowania powinna być rozszerzona. Ponadto zmiany strefy muszą być podparte badaniami, które już zostały opracowane i wszelkie propozycje przed wszystkim obligatoryjnie powinny być skonsultowane z mieszkańcami. Od lat mieszkańcy wielu ulic jak Pocztowej, 5 Lipca wnioskują o rozszerzenie strefy płatnego parkowania, ponieważ obecnie to ich ulice pełnią rolę parkingów dla osób pracujących w SPP, tym samym uniemożliwiając im korzystanie z miejsc postojowych na ulicach przy których mieszkają. Odrębną sprawą jest przeanalizowanie abonamentów zwłaszcza abonamentów dla firm. Jestem w kontakcie z mieszkańcami i przedsiębiorcami z 5 Lipca, którzy zwracają uwagę na problem braku rotacyjności przez co cierpią lokalni usługodawcy - uważa radna Dominika Jackowski.