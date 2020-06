Sportowe lato w Szczecinie bez kolejnej dużej imprezy. Triathlon Szczecin 2020 odwołany

ZDJĘCIA Z TRIATHLON SZCZECIN 2019

Triathlon Szczecin wchodzi coroczny cykl imprez Ciech Tri Tour, które odbywają się w Sierakowie, Charzykowach, Poznaniu i w stolicy zachodniopomorskiego. Szczecińskie wydarzenie wieńczy cykl, jest ostatnie w kalendarzu. Organizatorzy wcześniej odwołali trzy pierwsze imprezy, ale liczyli, że ta szczecińska dojdzie do skutku. Zaplanowana została na 19 lipca. Tak się jednak nie stanie. Organizatorzy nie pozostawią zawodników jednak na lodzie i zorganizują im... zmagania wirtualne.

"Z ogromnym żalem pragniemy Was poinformować, że w związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną COVID-19 jesteśmy zmuszeni odwołać imprezy Triathlon Szczecin 2020. Była to dla nas bardzo ciężka decyzja, ale jest ona podyktowana troską o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, a także ograniczonymi możliwościami organizacyjnymi związanymi z niemożnością uzyskania wymaganych zgód i pozwoleń na organizację imprezy."

Zawodnicy, którzy zapłacili za start w imprezie, mają do wyboru trzy rozwiązania. Pierwsze to przeniesienie opłaty startowej na przyszły rok i start w Triathlon Szczecin 2021. Drugie to przeniesienie opłaty startowej na inną osobę i jej udział w przyszłorocznych zawodach. Trzecim rozwiązaniem jest całkowity zwrot wpisowego zawodnikom.

Organizatorzy w dniach, w których na Łasztowni, miało stanąć miasteczko triathlonowe oraz miały odbyć się same zawody, postanowili dać zawodnikom trochę atrakcji i zmotywować ich do wspólnego wysiłku. Wszystkie osoby, które zdecydują się na przeniesienie opłaty startowej na przyszły rok, będą mogły wziąć udział w triathlonowym wyzwaniu online, podczas którego nie tylko będzie można otrzymać tegoroczne medale, ale także powalczyć o nagrody od sponsorów. Szczegóły wkrótce na stronie imprezy. Dodatkowo każdy z zawodników może również wziąć udział w akcji charytatywnej cyklu Ciech Tri Tour - TriIsolation Challenge (http://triisolation.tritour.com.pl/).