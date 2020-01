Społecznicy otrzymali wsparcie i mogą prężnie działać dla nas

Program Społecznik realizowany jest w naszym województwie od 2017 roku. Dzięki niemu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na ciekawe wydarzenia społeczne, kulturalne, sportowe czy edukacyjne. Do tej pory Społecznicy przeprowadzili blisko dwa tysiące takich akcji.

- W nowy rok wchodzimy z nowymi postanowieniami. Chcemy częściej uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, społecznych, edukacyjnych i sportowych. Wykorzystajmy do tego lokalne pomysły Społeczników. Pierwsze półrocze zapowiada się naprawdę ciekawie. Zapewniam, nie zabraknie wydarzeń, które pozwolą nam lepiej poznać się i uwolnić dobrą energię, rozwinąć przyjaźń, podzielić się swoją pasją czy nawet pomóc w rewitalizacji małych ojczyzn - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego, która w pierwszym naborze przyznała wsparcie dla 401 projektów na kwotę blisko 1,9 mln zł. Są to Mikrodotacje (dotacje do 4 tys. zł) oraz wybierane w internetowym głosowaniu Regionalne Inicjatywy Obywatelskie (dotacje do 10 tys. zł). Działania będą zrealizowane w pierwszej połowie 2020 r.