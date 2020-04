Specjalistyczny sprzęt od ZUT dla szpitali i sanepidu

Udostępniony sprzęt to:

automatyczna stacja dozująca epMotion,

dwa urządzenia wraz z oprogramowaniem do wykrywania koronawirusa metodą Real-Time PCR

oraz wirówka wysokoobrotowa Eppendorf Centrifuge.

- Mamy nadzieję, że sprzęt, który na co dzień służy nam do prowadzenia specjalistycznych badań przyczyni się do szybkiego opanowania sytuacji – powiedział prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.