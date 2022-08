Spacer do 41 km od Szczecina. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 3 - 4 września

Ścieżki spacerowe w pobliżu Szczecina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 41 km od Szczecina, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Trzy Kamyki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,46 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podejść: 1 133 m

Suma zejść: 1 175 m

Trasę dla spacerowiczów ze Szczecina poleca Kubsonix

Trasa wymagająca, zawiera 4 JEBUTNE podbiegi i ze 7 mniejszych ;) Między 6 a 7 km zagubiło się biedactwo w lesie i stąd ta prosta, która wcale prosta nie jest :D Trzy Kamyki stąd bo biegniemy przez Szwedzki, Młyński i Grońskiego :P Start i meta na osiedlu Park Zdroje, można zostawić auto na parkingu, ewentualnie można wystartować i zakończyć przy Szmaragdowym :D

Aaaa, podbiegi WBIEGAMY a nie wchodzimy :P

