Spis treści
Smog w Szczecinie. Czy dzisiaj (27.10.2026) jest bezpiecznie?
Smogu w Szczecinie nie ma, a powietrze jest dobre 😃.
Wyjdź na długi spacer i ciesz się świeżym powietrzem.
To, czy jest smog i jaka jest teraz jakość powietrza w Szczecinie, ostatnio sprawdzałam o godz. 07:37. Uśrednione dla Szczecina pomiary jakości powietrza wynosiły wtedy:
- skażenie PM2.5: 24% normy (6 µg/m³). Zanieczyszczenie rośnie.
- skażenie
PM10: 40% normy (16 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.
W ostatnim tygodniu średnie dobowe odczyty zanieczyszczeń wyglądały następująco:
27.10.2026:
- PM2.5: 5 µg/m³
- PM10: 13 µg/m³
26.10.2026:
- PM2.5: 3 µg/m³
- PM10: 12 µg/m³
25.10.2026:
- PM2.5: 2 µg/m³
- PM10: 6 µg/m³
24.10.2026:
- PM2.5: 1 µg/m³
- PM10: 4 µg/m³
23.10.2026:
- PM2.5: 3 µg/m³
- PM10: 7 µg/m³
22.10.2026:
- PM2.5: 6 µg/m³
- PM10: 12 µg/m³
21.10.2026:
- PM2.5: 16 µg/m³
- PM10: 25 µg/m³
20.10.2026:
- PM2.5: 9 µg/m³
- PM10: 14 µg/m³
Poznaj aktualną jakość powietrza w regionie i sprawdź, jak stężenia PM2.5 oraz PM10 w województwie wypadają na tle wyników dla Szczecina.
Aktualne zanieczyszczenie powietrza w woj. zachodniopomorskim
Smog w woj. zachodniopomorskim: 27.10.2026. Ile PM10 i PM2.5 jest teraz w powietrzu? Przekonaj się, czy wyjście na zewnątrz w woj. zachodniopomorskim jest zdrowe. Zobacz, jak w ostatnich dniach zmieni...
Kiedy jest smog? Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?
Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:
- Skażenie PM10: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.
- Skażenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.
Co to jest pył PM2.5?
PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisała go jako najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka w grupie zanieczyszczeń atmosferycznych. Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego i krwionośnego. Dodatkowo znane są dokuczliwe objawy występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.
Co to jest pył PM10?
PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych i ciekłych. Pył może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzpopiren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - to wszystko nie tylko brzmi strasznie, ale ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie.
Szukasz oczyszczacza powietrza w okazyjnej cenie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych elektromarketach online!
Jak sprawdzamy, czy jest SMOG?
Aby zweryfikować bieżącą jakość powietrza, korzystamy z otwartych danych dostarczanych przez system Sensor.Community oraz GIOS. Dane pochodzące z czujników znajdujących się w rejonie, dla którego przygotowujemy raport, uśredniamy w przedziale ostatnich 15 minut i publikujemy w przystępnej formie. Dla uproszczenia za górną normę PM2.5 przyjęliśmy 25µg/m³, dla PM10 40µg/m³.
Smog w liczbach
- Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 r. smog spowodował śmierć 19 tys. mieszkańców Polski.
- Polskie miasta co roku na działania związane z ochroną środowiska wydają coraz więcej pieniędzy. 12 metropolii przeznacza na ten cel ponad 2,5 mld zł.
- Szacuje się, że w Polsce 52% smogu bierze się z tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania w domowych kotłach i piecach o złych parametrach emisji.
- Niechlubny rekord SMOGU w Polsce należy do Rybnika. Tam zanieczyszczenie powietrza wynosiło w styczniu 2017 roku _3 126% normy.