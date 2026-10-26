MKTG NaM Keenetic 2-1

Smog w Szczecinie - 27.10.2026. Czy stężenie PM2.5 i PM10 w powietrzu jest dla nas bezpieczne?

Redakcja Naszemiasto.pl
Obserwuj w Google
Dodaj nasze treści jako preferowane
w Google i trafiaj na nie częściej.
Link skopiowany do schowka
Przed wyjściem z domu upewnij się, jaka jest jakość powietrza w Szczecinie
Przed wyjściem z domu upewnij się, jaka jest jakość powietrza w Szczecinie fot. Tomasz Hołod
Smog Szczecin: 27.10.2026. Sprawdź poziom PM10 i PM2.5 w powietrzu. Sprawdź, czy we wtorek przebywanie na zewnątrz jest bezpieczne dla zdrowia. Dzięki podawanym przez nas informacjom, sprawdzisz również stan powietrza w Szczecinie w poprzednich dniach. Pamiętaj, że zbyt długie wdychanie zanieczyszczonego powietrza może powodować bóle głowy.

Spis treści

Smog w Szczecinie. Czy dzisiaj (27.10.2026) jest bezpiecznie?

Smogu w Szczecinie nie ma, a powietrze jest dobre 😃.
Wyjdź na długi spacer i ciesz się świeżym powietrzem.

To, czy jest smog i jaka jest teraz jakość powietrza w Szczecinie, ostatnio sprawdzałam o godz. 07:37. Uśrednione dla Szczecina pomiary jakości powietrza wynosiły wtedy:

quiz

Sprawdź co wiesz o stanie wojennym! [Quiz]

Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono stan wojenny w Polsce?
  • skażenie PM2.5: 24% normy (6 µg/m³). Zanieczyszczenie rośnie.
  • skażenie PM10: 40% normy (16 µg/m³). Zanieczyszczenie nie zmieniło się.
Zadbaj o powietrze w domu
  1. Maxelektro
    Oczyszczacz powietrza Mova Stellar X10 Plus
    399,00 zł
  2. CENEO.PL
    Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite
    489,00 zł
  3. CENEO.PL
    Klarta Forste 4 Black
    899,00 zł
  4. CENEO.PL
    PHILIPS PureProtect Mini Seria 900 AC0921/14
    489,95 zł
  5. CENEO.PL
    Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro
    889,00 zł
  6. -6%
    Maxelektro
    Oczyszczacz powietrza Dreame Furcatch FP10
    1 499,00 zł
    1 599,00 zł
    * 1 599,00 zł
  7. CENEO.PL
    Xiaomi Smart Air Purifier Elite Biały
    1 209,00 zł
  8. CENEO.PL
    PHILIPS series 600i AC0650/10
    289,00 zł
  9. CENEO.PL
    PHILIPS Air Performer seria 9000 4w1 AMF970/10
    2 410,83 zł
  10. Media Markt
    Oczyszczacz powietrza XIAOMI Mijia Smart Air Purifier Max Biały
    1 599,00 zł
  11. CENEO.PL
    Klarta Forste 4 White
    899,00 zł
  12. CENEO.PL
    Sharp UA-KIN52E-W
    2 499,00 zł
  13. CENEO.PL
    Xiaomi Smart Air Purifier 6
    609,00 zł
  14. CENEO.PL
    Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde BP04
    4 385,00 zł
  15. Maxelektro
    Oczyszczacz powietrza Bosch Air 2000
    999,00 zł
  16. Maxelektro
    Oczyszczacz powietrza Bosch Air 4000
    1 199,00 zł
  17. CENEO.PL
    Levoit Core 300S
    571,82 zł
  18. CENEO.PL
    PHILIPS Seria 2000 AC2220/10
    755,25 zł
  19. CENEO.PL
    PHILIPS PureProtect Water Seria 3400 2w1 AC3421/13
    1 176,00 zł
  20. CENEO.PL
    PHILIPS PureProtect Water Seria 3400 2w1 AC3420/10
    1 679,00 zł
* Najniższa cena z ostatnich 30 dniMateriały promocyjne partnera

W ostatnim tygodniu średnie dobowe odczyty zanieczyszczeń wyglądały następująco:

  • 27.10.2026:

    • PM2.5: 5 µg/m³
    • PM10: 13 µg/m³

  • 26.10.2026:

    • PM2.5: 3 µg/m³
    • PM10: 12 µg/m³

  • 25.10.2026:

    • PM2.5: 2 µg/m³
    • PM10: 6 µg/m³

  • 24.10.2026:

    • PM2.5: 1 µg/m³
    • PM10: 4 µg/m³

  • 23.10.2026:

    • PM2.5: 3 µg/m³
    • PM10: 7 µg/m³

  • 22.10.2026:

    • PM2.5: 6 µg/m³
    • PM10: 12 µg/m³

  • 21.10.2026:

    • PM2.5: 16 µg/m³
    • PM10: 25 µg/m³

  • 20.10.2026:

    • PM2.5: 9 µg/m³
    • PM10: 14 µg/m³
Co myślą o Tobie twoi sąsiedzi?
quiz Co myślą o Tobie twoi sąsiedzi? Przekonaj się

Poznaj aktualną jakość powietrza w regionie i sprawdź, jak stężenia PM2.5 oraz PM10 w województwie wypadają na tle wyników dla Szczecina.

Aktualne zanieczyszczenie powietrza w woj. zachodniopomorskim

Aktualne zanieczyszczenie powietrza w woj. zachodniopomorskim

Smog w woj. zachodniopomorskim: 27.10.2026. Ile PM10 i PM2.5 jest teraz w powietrzu? Przekonaj się, czy wyjście na zewnątrz w woj. zachodniopomorskim jest zdrowe. Zobacz, jak w ostatnich dniach zmieni...

Redakcja Wiadomości
Redakcja Wiadomości

Kiedy jest smog? Jakie są normy jakości powietrza w Polsce?

Normy określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z nimi:

  • Skażenie PM10: dobowy poziom stężeń pyłu PM10 wynosi 50µg/m³ i nie może być przekroczony częściej niż 35 dni w roku. Dodatkowo średnia roczna nie może przekraczać 40 µg/m³.
  • Skażenie PM2.5: dla pyłu PM2.5 rozporządzenie zawiera tylko normę roczną, która wynosi 25µg/m³. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła normę dobową, która wynosi 25µg/m³. Należy pamiętać, że każdy poziom stężenia pyłu PM2.5 niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Co to jest pył PM2.5?

PM2.5 to pył, którego cząsteczki są nie większe od 2,5μm. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opisała go jako najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka w grupie zanieczyszczeń atmosferycznych. Jego szkodliwość wynika między innymi z tego, że jego cząsteczki są na tyle małe, że mogą przenikać przez pęcherzyki płucne do krwiobiegu. Udowodniono, że ciągłe oddychanie zanieczyszczonym pyłem PM2.5 powietrzem skraca średnią długość życia. Nawet krótkotrwała ekspozycja może być szkodliwa, zwiększając ryzyko chorób układu oddechowego i krwionośnego. Dodatkowo znane są dokuczliwe objawy występujące bezpośrednio w wyniku kontaktu ze skażonym powietrzem, jak: kaszel, nasilenie astmy, uczucie duszności. Oddychanie powietrzem skażonym pyłem PM2.5 zwiększa też ryzyko zawału i arytmii.

Co to jest pył PM10?

PM10 to pył, złożony z cząstek o średnicy mniejszej lub równej 10μm. Jego występowanie jest związane przede wszystkim z procesem spalania paliw stałych i ciekłych. Pył może zawierać substancje toksyczne, szkodliwe dla ludzi. Dym, sadza, azbest, cząsteczki metali (arsen, nikiel, kadm, ołów), dioksyny, furany i benzpopiren i inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - to wszystko nie tylko brzmi strasznie, ale ma też negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Dalsza część materiału pod wideo
emisja bez ograniczeń wiekowych

Szukasz oczyszczacza powietrza w okazyjnej cenie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych elektromarketach online!

Jak sprawdzamy, czy jest SMOG?

Aby zweryfikować bieżącą jakość powietrza, korzystamy z otwartych danych dostarczanych przez system Sensor.Community oraz GIOS. Dane pochodzące z czujników znajdujących się w rejonie, dla którego przygotowujemy raport, uśredniamy w przedziale ostatnich 15 minut i publikujemy w przystępnej formie. Dla uproszczenia za górną normę PM2.5 przyjęliśmy 25µg/m³, dla PM10 40µg/m³.

Smog w liczbach

  • Z raportu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że w 2016 r. smog spowodował śmierć 19 tys. mieszkańców Polski.
  • Polskie miasta co roku na działania związane z ochroną środowiska wydają coraz więcej pieniędzy. 12 metropolii przeznacza na ten cel ponad 2,5 mld zł.
  • Szacuje się, że w Polsce 52% smogu bierze się z tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania w domowych kotłach i piecach o złych parametrach emisji.
  • Niechlubny rekord SMOGU w Polsce należy do Rybnika. Tam zanieczyszczenie powietrza wynosiło w styczniu 2017 roku _3 126% normy.

Komentarze 4

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

D
Daniel
ehh mam nadzieję, że smog nie będzie w tym roku tak straszny ajk myślę.. chociaż sam przyznam szczerze byłem zmuszony wezwać serwisanta który w moim przegenialnym kotle Twin Bio od Kostrzewy zmienił ustawienia i teraz z kotła typowo na pellet mam kocioł pellet drewno. niestety inflacja, rosnące ceny mnie do tego zmusiły. Wiem, że gdzies w Polsce pellet spadł już do 1400 za tonę, jak i unas tak już będzie wrócę na "dobrą ścieżkę"
M
Małgorzata

Dla wszystkich nie dowiarków ! Program jest genialny , pracochłonny to fakt ! Ale mam odnowioną kotłownię z kotłem na pellet . Same pozytywy ! Zachęcam

https://kostrzewa.com.pl/produkty/eei-pellets

R
Rafaello

Zgadzam się zdaniem ,że edukacja ludzi i wsparcie jest nam potrzebne . Trzeba iść za nowoczesnością i wygodą . Dlatego zainwestowałem w kocioł mini matic z systemem ecodesing.

https://czystepowietrze.eu/program-czyste-powietrze/wypelniamy-wniosek/?gclid=CjwKCAiAyeTxBRBvEiwAuM8dnTpZOXlXoos1KZT0PFb-m0792YWh1RjevLBKWj-ffBMuO6NVQiEI9hoCtTkQAvD_BwE

J
Justyna

powoli powoli osiągniemy czyste powietrze. Jednak ważna moim zdaniem jest edukacja ludzi i wsparcie pańśtwa najuboższym, aby byli w stanie wymienić kopciuchy. Trzeba docierać do ludzi, którzy chcieliby ogrzewać ekologicznie i bezpiecznie, ale najzwyczajniej w świecie nie wiedzą jak się za to zabrać. Sama jakiś czas temu zakupiłam certyfikowany kocioł polskiego producenta eei pellets z pomocą programu CzystePowietrze.eu

Edukacja, pomoc, wspieranie i będziemy na dobrej drodze.

Wróć na szczecin.naszemiasto.pl Nasze Miasto