Śmierć kobiety z Niebuszewa. Co wiadomo już w sprawie?

Co się stało na Niebuszewie? Znaleziono ciało kobiety

Już wiemy dlaczego tak długo. Jak się okazuje, kobieta została pobita, ale lekarzowi nie udało się ustalić przyczyny zgonu.

- Ma to ustalić sekcja zwłok. W sprawie zatrzymaliśmy jedną osobę - wyjaśnia prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Według nieoficjalnych informacji, w mieszkaniu miało w środę po południu dojść do awantury między kobietą i mężczyzną. Podejrzany pobił ofiarę, która po pewnym czasie zmarła.

Śledczy nie ujawniają kim jest mężczyzna, choć wiadomo, że znał ofiarę. Na razie usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to co najmniej pięć lat więzienia. Jeśli sekcja wykaże, że przyczynił się do śmierci kobiety, może usłyszeć nawet zarzut zabójstwa.