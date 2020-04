Śluza do dezynfekowania personelu trafiła do pogotowia w Szczecinie

Śluza wygląda jak budka, składa się z dwóch ścian i sufitu, w których zamontowane są dysze, które rozpylają płyn dezynfekujący pod ciśnieniem. Wystarczy przejść przez nią, by oczyścić np. kombinezon ochronny, który mają na sobie pracownicy medyczni.

Zrobili ją mechanicy samochodowi z Dąbia, Krzysztof Litwińczuk i Bernard Piwko. Panowie pracowali nad nią kilkanaście dni, a potem przekazali ją Zachodniej Grupie Medycznej, dzięki której ratownicy mogą się poczuć bezpieczniejsi.

- W śluzie zamontowane są dysze, które rozpylają płyn dezynfekujący pod ciśnieniem mówi Paulina Targaszewska z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Wystarczy przejść przez nią, by oczyścić np. kombinezon ochronny, który mają na sobie członkowie zespołów ratownictwa medycznego. Póki co to prototyp, który został bezpłatnie przekazany WSPR w Szczecinie i tu będzie testowany. Z całego serca dziękujemy i jesteśmy pod wrażeniem pracy, jaką wkładacie w pomaganie nam.