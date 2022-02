Śledztwo ws. nielegalnego przewozu śmieci do Polski zakończone

Główny oskarżony to niejaki P.Ż. Działając wspólnie i w porozumieniu z innymi podejrzanymi przywoził do Polski odpady, które kupowano w firmach zajmujących się gromadzeniem oraz odzyskiem śmieci w Danii, Niemczech, Holandii, Szwecji, ale również w Wielkiej Brytanii. Organizował ich dalszą odsprzedaż podmiotom działającym na terytorium Polski.

- P.Ż. przywoził z zagranicy odpady, w tym także niebezpieczne, głównie w postaci: odpadów z budowy, demontażu i remontów obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, a także odpady opakowaniowe, sorbenty, tekstylia, odbiorcami których były podmioty posiadające siedzibę na terytorium Polski - wyjaśnia prokurator Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Ustalono, iż podejrzany po zakupie odpadów od podmiotów zagranicznych, organizował ich transport, a następnie pomimo braku stosownej dokumentacji, w tym m.in. zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz umowy zawartej pomiędzy podmiotem zagranicznym, a polskim odbiorcą, sprowadzał je drogą lądową bądź morską do Polski. Podejrzany organizował także transport odpadów, który realizowany był do siedzib działalności gospodarczych pozostałej trójki podejrzanych ( M.K., M.H., Ł.W.), a z nich po przesortowaniu do kolejnych podmiotów na terenie kraju.