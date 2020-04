Sklep dla zwierząt Maxi Zoo działa przy ul. Mieszka I 65 w Szczecinie

Maxi Zoo to sieć specjalistycznych sklepów dla zwierząt, która z początkiem kwietnia otworzyła swój drugi sklep w Szczecinie, nowa placówka działa przy ul. Mieszka I 65. W tej nadzwyczajnej sytuacji, mając na uwadze troskę o zwierzęta i ich potrzeby, sklep działa w oparciu o wszystkie wymogi związane z bezpieczeństwem i zachowaniem ciągłości usług. Dlatego właściciele zwierząt mogą bezpiecznie zrobić zakupy i zapewnić swoim zwierzętom niezbędne pożywienie i karmy, środki lecznicze (OTC) i weterynaryjne. Wykwalifikowany personel służy również pomocą w szczególnych przypadkach. Sklep jest otwarty od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 21:00, a w niedziele handlowe 10:00 – 20:00.

- Zdecydowaliśmy się na otwarcie sklepu w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, przede wszystkim w trosce o potrzeby zwierząt i zapewnienie maksymalnego komfortu ich właścicielom. Zdajemy sobie sprawę, że podobnie jak my ludzie, zwierzęta też muszą jeść, niektóre chorują, więc opieka nad nimi w tych okolicznościach jest jeszcze bardziej wymagająca i stresująca dla ich właścicieli. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasze sklepy były otwarte, a personel pomocny. Nasi klienci mogą być pewni, że kupią u nas nie tylko wszystkie niezbędne produkty, ale i specjalistyczne karmy, środki lecznicze czy weterynaryjne. Dzięki naszm pracownikom, którzy są niezwykle zaangażowani i odpowiedzialni, udaje nam się zachować ciągłość sprzedaży i dostępność naszych placówek. Jednak najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo nas wszystkich, dlatego każdy sklep spełnia ściśle określone normy i zasady bezpieczeństwa wydane przez GIS – komentuje Bartłomiej Łętocha, Dyrektor Sprzedaży w Maxi Zoo Polska.

W sklepach Maxi Zoo zostało podjętych szereg działań, które mają za zadanie ochronę klientów i pracowników. W sklepach używane są jednorazowe rękawiczki, regularnie czyszczone i dezynfekowane strefy przy kasowe, regularnie i dokładnie myte ręce, zachowana jest bezpieczna odległość 2 metrów podczas konsultacji z klientem, przestrzegana maksymalna ilości klientów w sklepie – 3 osoby na kasę, dlatego w sklepach Maxi Zoo może przebywać maksymalnie 6 osób, a w godzinach 10:00 – 12:00 zakupy mogą zrobić TYLKO osoby powyżej 65 roku życia. Ponadto we wszystkich sklepach zabezpieczone zostały specjalnymi osłonami ochronnymi kasy główne. We wszystkich placówkach Maxi Zoo umieszczone zostały plakaty informujące o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas zakupów, dodatkowo pracownicy mogą prosić klientów, by przestrzegali zasad bezpieczeństwa podczas ich robienia. Płatność gotówką jest możliwa, ale szczególnie zalecaną i rekomendowaną formą płatności jest płatność kartą lub telefonem.