Silny wiatr w regionie, w porywach do 80 km/h. Na Bałtyku sztorm

Sztorm na Bałtyku

- Na podstawie ostrzeżenia meteorologicznego przekazanego przez IMGW w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Szczecinie ostrzega o sztormie w strefie brzegowej, cz. zachodnia - czytamy w komunikacie.

Sztorm ma ustąpić do godz. 19 w niedzielę, 16 lutego. Wiatr południowo-zachodni do południowego 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali B.

Stopień zagrożenia 2 w skali 3-stopniowej.