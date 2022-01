Ścieżki spacerowe do 41 km od Szczecina. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 15 - 16 stycznia?

Spacerem w pobliżu Szczecina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 41 km od Szczecina, które polecają inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 15 stycznia w Szczecinie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 16 stycznia w Szczecinie ma być 9°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🌳 Trasa spacerowa: Rajd po Puszczy Bukowej

Stopień trudności: 2

Dystans: 9,92 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 158 m

Suma podejść: 584 m

Suma zejść: 660 m

Deiv poleca trasę spacerowiczom ze Szczecina

Rajd zaczęliśmy od zwiedzania Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej, dalej przeszliśmy przez Puszcze Bukową.Ogród Dendrologiczny w Glinnej jest znany w Polsce z rosnących tu kilku największych w naszym kraju okazów drzew obcego pochodzenia. Położony jest na południowo - wschodnich obrzeżach Wzgórz Bukowych, na pograniczu Równin Wełtyńskiej i Pyrzycko-Stargardzkiej. Otaczające go morenowe wzgórza pokryte wysokim bukowym lasem, łagodzą negatywny wpływ zimnych wiatrów ze wschodu, północy i zachodu.Historia ogrodu sięga roku 1823, gdy powstały tu prywatne szkółki drzew, przejęte w 1870 roku przez nadleśnictwo państwowe w Śmierdnicy.Zgromadzona tu kolekcja liczy obecnie ponad 800 gatunków i odmian drzew i krzewów, przede wszystkim egzotycznych.Różnorodność siedlisk Wzgórz Bukowych powoduje, że wykształciły się tu wyjątkowo liczne zbiorowiska roślinne z bardzo bogatą florą. Stwierdzono tu 25 zespołów zaroślowych i leśnych, 15 zespołów roślinności wodnej, 38 mokradłowych, 42 zespoły muraw, łąk i okrajków oraz 30 ruderalnych i segetalnych.