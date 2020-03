Ścieżki rowerowe w Szczecinie i regionie. Powstaje kolejna! Zobacz, gdzie

Następnie trasa poprowadzona będzie w ciągu ulicy Mostowej i Wiewiórczej, gdzie podobnie jak na Trzcinowej przewidziano asfaltową ścieżkę o szerokości 1 metra. Dalej pasem rowerowym pojedziemy ul. Wiewiórczą, a na ul. Gościnnej nową ścieżką. Tutaj szczeciński odcinek Trasy Pojeziernej się zakończy. Dalej trasą leśną można dojechać do wsi Rekowo, następnie do Bielkowa, gdzie już dziś istnieje nowa asfaltowa ścieżka rowerowa prowadząca do Kobylanki, skąd zbudowaną kilka lat temu ścieżką dojedziemy do Stargardu.

Szlak z Dąbskiej do Gościnnej stanowić będzie też wygodny dojazd do oddanej do użytku w zeszłym roku trasy z Jezierzyc do Starego Czarnowa. Zlecenie powinno zostać wykonane do 20 listopada tego roku. Inwestorem jest szczeciński magistrat, a wykonawcą firma Kristone, która wyceniła prace na 6.895.890,25 zł.