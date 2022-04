Ścieżki rowerowe do 41 km od Szczecina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 30 kwietnia - 1 maja?

Trasy rowerowe w pobliżu Szczecina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 41 km od Szczecina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 30 kwietnia w Szczecinie ma być 16°C. Nie powinno padać. W niedzielę 01 maja w Szczecinie ma być 17°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 55,5 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 150 m

Suma podjazdów: 3 308 m

Suma zjazdów: 3 314 m

Trasę rowerową mieszkańcom Szczecina poleca Kubsonix

Trasa wymagająca, wychodzi cos koło 58km, nie można ufać nawigacjom w telefonach, lubią sie gubić jak widać, trzymać się szlaków i będzie git, a jak nie to km będą pączkować :P

