Ścieżki rowerowe do 131 km od Szczecina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rowerem ze Szczecina

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 131 km od Szczecina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 18 września w Szczecinie ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 września w Szczecinie ma być 16°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Dolsk

Stopień trudności: 1

Dystans: 51,01 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 21 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 1 718 m

Suma zjazdów: 1 709 m

Kys30 poleca trasę mieszkańcom Szczecina

Niedzielna przejażdżka rowerowa do Dolska śladami zabytków. Temperatura dzisiaj jest w miarę znośna od 7°C na początku trasy do 9,5°C pod koniec wycieczki.

Wycieczka rozpoczyna się i kończy w Dębnie. Przebieg trasy to w 60% drogi asfaltowe i częściowo bruk, a pozostałe 40% to drogi leśne i polne. W lasach i na polach warunki do jazdy kiepskie: dużo błota i kałuż. Mimo tych małych niedogodności morale dziś mam wysokie dzięki ciekawym plenerom i aurze (nie pada i nie piz....) :)

