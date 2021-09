Ścieżki rowerowe do 131 km od Szczecina. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Wycieczki rowerowe w okolicy Szczecina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 131 km od Szczecina, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w Szczecinie ma być 30°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 90%, mogą też wystąpić burze. W niedzielę 12 września w Szczecinie ma być 30°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 40%.

🚲 Trasa rowerowa: klapki w terenie

Stopień trudności: 1

Dystans: 21,45 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 68 m

Suma podjazdów: 1 014 m

Suma zjazdów: 1 008 m

Trasę rowerową mieszkańcom Szczecina poleca Kys30

W niedzielne dość parne popołudnie pora skoczyć w plener w klapkach, za daleko nie ma co odjeżdżać bo może się rozpadać. Ruszam z Dębna do Mostna drogą nr 183. Tuż za Mostnem dopada mnie deszcz i trzeba się schować w budce na parkingu. Gdy deszcz zelżał ruszam dalej nad jezioro Gęsi. Jezioro Gęsi jeszcze 20 lat temu nadawało się do kąpieli a obecnie to już tylko bagnisko. Ruszam z powrotem deszcz znowu zaczyna padać dojeżdżam do stawu hodowlanego rozpadało się na dobre więc chowam się pod drzewem. Dalsza droga do domu polegała na tym, by jechać lasem gdzie gałęzie mocno słaniają się na drogę a tym samych chronią od deszczu.

