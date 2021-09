Ścieżki rowerowe do 131 km od Szczecina. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 września?

Rowerem w pobliżu Szczecina

wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 131 km od Szczecina, które polecają inni rowerzyści.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 września w Szczecinie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 19 września w Szczecinie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 1

Dystans: 10,43 km

Czas trwania wyprawy: 3 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 101 m

Suma zjazdów: 103 m

Marsch poleca trasę rowerzystom ze Szczecina

Trasa rowerowa w swojej północno-wschodniej gałęzi ma przebieg zbliżony do trasy pieszej i pokrywa się z wyznakowanym wcześniej niebieskim szlakiem PTTK. Drogi, którymi ona wiedzie, są w większej swojej części przyjazne do jazdy rowerem, nawet szybkiej. I chociaż obie trasy biegną blisko siebie, to spotykają się tylko w kilku miejscach. Trasa piesza częściej zbliża się do jeziora, na odcinkach niekiedy błotnistych. Wynagrodzeniem dla trudów poniesionych na obydwu trasach są piękne widoki Lasów Bierzwnickich i jeziora.

