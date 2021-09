Ścieżki rowerowe do 131 km od Szczecina. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 października?

Wycieczki rowerowe w okolicy Szczecina

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 131 km od Szczecina, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 1

Dystans: 48,44 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 85 m

Suma podjazdów: 1 429 m

Suma zjazdów: 1 420 m

Kys30 poleca trasę mieszkańcom Szczecina

Spontaniczna trasa po pracy, bo na zmęczenie najlepszy rower :) Trasa głównie asfaltowa z kilkukilometrowym odcinkiem leśnym.

Przebieg trasy: Dębno-Mostno-Więcław-Barnówko-Ostrowiec-Różańsko-Krężelin-Warnice-Smolnica-Dębno.

Takie spontany są najlepsze, bo mimo tego że trasa dobrze już oklepana to zawsze znajdzie się coś nowego co przykuje uwagę :)

