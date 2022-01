Schronisko w Szczecinie zaopiekuje się bezdomnymi psami z sąsiednich gmin

Pomysł i projekty porozumień międzygminnych są już gotowe i czekają na akceptację radnych Szczecina. Dyskusja ma się odbyć w środę, a ostateczna decyzja na sesji Rady Miasta Szczecin, 25 stycznia. Zapobieganie bezdomności zwierząt, wyłapywanie, zapewnienie im opieki należy do zadań własnych każdej gminy. Przekazywanie bezdomnych zwierząt między gminami to często praktyka, szczególnie tam, gdzie nie ma warunków do zajęcia się czworonogami. Dlatego cztery gminy z naszego regionu uznały, że Szczecin zrobi to lepiej, tym bardziej że dysponuje schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy al. Wojska Polskiego 247. Podobna praktyka działa w naszym mieście od dłuższego czasu. W ubiegłych latach takie porozumienia Szczecin podpisał już ze Starym Czarnowem i Goleniowem.

- W związku z koniecznością realizacji takiego zadania, gmina Warnice zwróciła się z wnioskiem o zawarcie porozumienia międzygminnego, na podstawie którego bezdomne psy z tego terenu będą przyjmowane do Schroniska dla

Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie. Jednocześnie, gmina Warnice uzyskała od Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie prowadzącego schronisko, pisemne potwierdzenie możliwości przyjmowania bezdomnych psów z terenu gminy Warnice wraz ze wskazaniem warunków i kosztów z tym związanymi - wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.