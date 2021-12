Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na zakup karmy dla podopiecznych szczecińskiego schroniska. Na kartkach kalendarza znajdziemy psy, które pozują do zdjęć na tle znanych miejsc w Szczecinie. Wydruk będzie można kupić w siedzibie schroniska lub zamówić dostawę pocztą do domu, co nie spowoduje dodatkowych kosztów zakupu. Cena kalendarza to 40 zł.