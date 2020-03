Sala bankietowa w wieży Bismarcka? Są takie plany!

Niedługo do wieży zostanie podłączone zasilanie. Sporym wyzwaniem będzie doprowadzenie wody i budowa kanalizacji. Póki co, w wieży odbywają się prace porządkowe.

- Tratuję tę inwestycję hobbystycznie, ciężko mówić o biznesie, bo jeszcze nie wiadomo, co z tego wyjdzie - mówi Wojciech Kłodziński, przedsiębiorca z branży nieruchomości. - Kolega szukał dla mnie budynku pod hostel i zaproponował mi Wieżę Bismarcka. Po zobaczeniu zabytku uznałem, że to miejsce ma olbrzymi potencjał. Jestem na etapie konsultacji z architektami.

Niebawem będzie też można zobaczyć wyjątkową produkcję. Wielbiciele historii starego Szczecina i nie tylko będą mogli zobaczyć film 3D z wnętrza wieży.

- Będzie w gotowy za około 10 dni - mówi przyszły właściciel zabytku.

Przypomnijmy, że 10 sierpnia 1921 roku odbyło się uroczyste otwarcie wieży. Wieża Bismarcka z Gocławia była jednym z ulubionych miejsc, do których wybierały się tłumy szczecinian. Pod wzgórzem istniały kawiarnie. Był to nietypowy projekt wzorowany na grobowcu cesarza Teodoryka w Rawennie, z wnętrzem nawiązującym do rzymskiego Panteonu.

Zatrudnienie prof. Hermanna Hosaeusa - uznanego specjalisty od rzeźby pomnikowej z Berlina - podniosło koszt budowy do niebagatelnej sumy 200 tysięcy marek. Po 1945 roku z wnętrza usunięto m.in. popiersie Bismarcka, którego nigdy nie odnaleziono. Natomiast fragmenty orłów wciąż są widoczne na zboczu wzgórza.