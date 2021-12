Są pieniądze na dokończenie budowy drogi w gminie Kołbaskowo! To ponad 900 tysięcy złotych

- To jest droga wspomagająca i udrażniająca ruch na drodze krajowej numer 13 w rejonie Przecławia i Warzymic, ale także droga, która „uzbroi” 120 hektarów pod usługi i produkcję właśnie w tych rejonach – powiedziała pani wójt Kołbaskowa. - Im więcej firm zostanie ulokowanych na naszym terenie, tym większe będą przychody gminy, a w konsekwencji przychody budżetu państwa. Jest to więc wspólna sprawa, wspólny interes i cel, aby tych dróg było jak najwięcej

Przebudowa drogi została dofinansowana w 50 proc. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość inwestycji to 1 864 062 zł. Zgodnie z planem, zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, pobocza oraz zjazdy na odcinku ponad 0,5 km.

- Inwestycja jest już prowadzona i wpisuje się w cały układ komunikacyjny aglomeracji Szczecina – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki. - Ważne jest, żeby siatka połączeń dróg lokalnych była jak najgęstsza, bo to umożliwi mieszkańcom dojazd do domów i pracy. Skorzystają również przedsiębiorcy, którzy zyskają dostęp do terenów inwestycyjnych, co przełoży się na rozwój gospodarczy gminy. Ruch w Szczecinie i między gminami ościennymi jest coraz większy, i będzie wzrastał. Dlatego każde 100, 500 m czy kilometr nowej i wyremontowanej drogi gminnej i powiatowej jest szalenie ważny dla mieszkańców i przedsiębiorców.